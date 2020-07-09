اليوم السابع
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وزير التعليم الكينى يطالب المدارس بإعادة رسوم 2020 أوتحويلها للعام المقبل

الخميس، 09 يوليه 2020 08:25 ص
وزير التعليم الكينى يطالب المدارس بإعادة رسوم 2020 أوتحويلها للعام المقبل تلاميذ يحملون حقائب المدرسة _ صورة أرشيفية
نيروبى /أ ش أ/

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قال وزير التعليم الكينى جورج ماجوها، إن على المدارس إما أن تعيد للآباء الرسوم المدرسية المدفوعة لهذا العام الدراسى أو توافق على تحويلها إلى العام المقبل.

وكان الوزير يرد على المخاوف التى أثيرت بعد إعلانه، أن المدارس الإبتدائية والثانوية فى كينيا لن يتم إعادة فتحها حتى عام 2021 بسبب فييروس كورونا.

وقال ماجوها، إن حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد فى ارتفاع.. وقالت الوزارة إن جميع الطلاب سيستأنفون الدراسة فى فصولهم الحالية.. ولن يشارك أولئك الذين فى سنواتهم الأخيرة فى الامتحانات الوطنية لهذا العام.

وقد أعرب الآباء عن قلقهم بشأن الرسوم المدرسية المدفوعة لهذا العام، يذكر أن الطلاب كانوا قد درسوا فقط فى يناير وفبراير الماضيين قبل إغلاق المدارس فى مارس بعد تسجيل أول حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وكان بعض الآباء قلقين لأن الطلاب يدفعون مقابل الفصول عبر الإنترنت ولكنهم سيكررون نفس الفصل فى العام المقبل، لكن جمعية أولياء الأمور فى كينيا قالت إن الفصول على الإنترنت طريقة جيدة لإبقاء الطلاب مشغولين.

 


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