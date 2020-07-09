اليوم السابع
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وزارة الرى تصدر بيان حول آخر مفاوضات سد النهضة

الخميس، 09 يوليه 2020 07:13 م
وزارة الرى تصدر بيان حول آخر مفاوضات سد النهضة محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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انتهت منذ قليل، المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي والمستمرة لليوم السابع على التوالى برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين، والتى تهدف الى التباحث حول إتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
 
وبدأ الوزراء الإجتماع اليوم 9 يوليو بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو والتى كانت تهدف الى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.
 
كما استعرض الوزراء الخطاب الوارد من جنوب إفريقيا والذى يطالب الدول الثلاثة بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حده عن تقدم المفاوضات حتى الآن يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب إفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو الى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.
 
هذا وتجدر الإشارة الى أنه حتى الآن لم يتحقق ثمة أى توافق بين الدول الثلاثة في أى من النقاط الفنية أو القانونية حيث إستمرت الخلافات بين الدول الثلاث. 
 
توافق الوزراء على قيام كل دولة بإرسال تقريرها اليوم الى جنوب إفريقيا مع إستمرار المناقشات على المستويين الفنى والقانونى حتى يوم 13 يوليو 2020، على أن يتم غداً الجمعه 10 يوليو عقد إجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى ويُعقد السبت 11 يوليو إجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين بينما يُعقد يوم الأحد 12 يوليو إجتماعات للساده الوزراء.
 
 

سد النهضة

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