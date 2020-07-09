هل نجح القطاع الصناعي في التعايش مع فيروس كورونا؟

أكد مجدى حنا عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ورئيس "برس سنتر"، أن الحكومة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، وتوفير كافة احتياجات الصناع، خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى الدور المحورى الذى لعبته وزارة الصناعة فى التواصل الدائم مع المصنعين والجهات المعنية وذلك للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعي.

وأكد فى تصريحات خاصة، أن القطاع الصناعى نجح فى التعايش مع فيروس كورونا ، مضيفا هناك توجها عالميا للتعايش مع الفيروس، فالدول أيقنت أن فيروس كورونا لن ينتهى فى أسابيع بل أصبح واقعا مفروضا، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس، لذلك بدأت الدول تتجه إلى الفتح الجزئى مع تدابير احترازية من أجل إعادة عجلة الإنتاج .

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية المتبعة للتعامل مع الأزمة حتى الآن ممتازة، وهناك تواصل دائم بين القطاع الخاص والحكومة من أجل استمرارية الإنتاج بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الصحية، والعودة للعمل مجددا بقوة.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الإجراءات ستساهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى، وذلك لأن الأسواق الاستهلاكية ستجد إقبالا بصورة أفضل، قياسا على الفترة التى شهدت إغلاقا جزئيا للأنشطة، الأمر الذى أثر على حجم الاستهلاك بصورة واضحة.