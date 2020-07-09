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نقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر بدون مصلين

الخميس، 09 يوليه 2020 12:09 م
نقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر بدون مصلين الجامع الازهر الشريف
كتب لؤى على

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ينقل التلفزيون المصرى، غدا صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، حيث تم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات"، بدون مصلين ، كما تم اختيار الشيخ على شميس قارئ للقرآن الكريم، كما حدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خطيب الجمعة وهو الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.
 
وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثانية التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، حيث سبق أون تم نقل خطبة الجمعة يوم 5 يونيو الماضى، تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، والتي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
 
وكانت قد أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الماضى، وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

الجامع الازهر الشريف

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صلاة الجمعة

اخبار مصر

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