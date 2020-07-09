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نقل جثة طفلة قٌتلت خنقا على يد مجهول بأوسيم إلى المشرحة

الخميس، 09 يوليه 2020 09:43 م
نقل جثة طفلة قٌتلت خنقا على يد مجهول بأوسيم إلى المشرحة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نقلت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم بالجيزة، جثة طفلة تعرضت للقتل خنقا بمدخل عقار، إلى المشرحة، بعد الانتهاء من مناظرة الجثة، ومعاينة مسرح الجريمة، لتشريحها، تنفيذا لقرار النيابة العامة.

كما اصطحب رجال المباحث، والد الطفلة إلى مركز الشرطة، للاستماع لأقواله، وفحص الخلافات بينه وبين مطلقته "والدة الطفلة"، بالإضافة إلى الاستماع لاقوال والدة الضحية، لكشف ملابسات الحادث.

وقال أحد أقارب الطفلة التى تم قتلها خنقا، والعثور على جثتها بمدخل عقار بأوسيم، فى محافظة الجيزة، أن الطفلة كانت بصحبة والدتها، وطلبت منها الانتظار على ناصية الشارع الذى يقيمان به، إلا أن الطفلة اختفت عقب ذلك، وأثناء دخول مالك العقار الكائن بناصية الشارع، عثر عليها مخنوقة ومعلقة من رقبتها بكابل كهرباء، بالحديد الخاص بموتور المياه.

وأضاف أن الطفلة تقيم بمنزل عائلة والدتها، المنفصلة عن والدها، وأن منزل الطفلة مجاور للعقار الذى قٌتلت داخله، مؤكدا عدم تعرض الطفلة لاعتداء جنسي، قال أن جيران الضحية ذكروا أن كاميرات المراقبة رصدت أحد الأشخاص، يرتدى جلباب، ويضع كمامة على وجهه، أثناء خروجه من العقار الذى شهد الجريمة، فى وقت معاصر لمقتل الطفلة.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفلة، وجارى الاستماع لأقوال والدها، لكشف ملابسات الجريمة.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

 

شروط التشديد

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 


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