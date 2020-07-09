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نقابة الاجتماعيين تنعى شقيقة وزيرة التضامن الاجتماعى وزوجها

الخميس، 09 يوليه 2020 01:00 م
نقابة الاجتماعيين تنعى شقيقة وزيرة التضامن الاجتماعى وزوجها الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، شقيقة، وزوج شقيقة الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، داعية الله أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.
 
وحرص على كبير من الشخصيات العامة والوزراء وقيادات الوزارة والأصدقاء على تقديم التعازى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى وفاة شقيقتها وكذلك وفاة زوج شقيقتها داعين المولى عز وجل أن يرحم المتوفين ويلهم الوزيرة والأسرة الصبر والسوان.  
 
كانت جنازة شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك زوج شقيقتها قد شيعت وتم الدفن بمدافن العائلة بطريق الواحات ، وقام الحضور من أسرة المتوفيين والأصدقاء بأداء صلاة الجنازة على المقابر والدعاء للمتوفين.
 
"اليوم السابع" كان قد تقدم للوزيرة  بخاص العزاء فى وفاة شقيقتها وزوج شقيقتها داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته.

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