نقابة الأطباء تنعى الشهيد رقم 103 الدكتور محمود الفولى بعد وفاته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمود محمد أحمد الفولي، أستاذ متقاعد فى قسم الفارماكولوجى بكلية الطب جامعه بنها، والذي توفي في عناية مستشفي ألماظة العسكري بعد اصابته بڤيروس كوڤيد19، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعه وان يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه الشهيد رقم (103)، لافته إلى أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان ( والتأكد من الوفاة بسبب اصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي ).

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 121 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.