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الخميس، 09 يوليه 2020 04:28 م
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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات ومعدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

الخميس، 09 يوليه 2020 03:08 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات ومعدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية ميناء الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه ، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020 ، حيث تواجد بالميناء 67 سفينة ، ووصلت 14 سفن ، وغادرت 17 سفن ، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة فى الشحن والتفريغ 25 سفينة ، من بينهم ثلاث عبارات فرغت 3433 سيارة وغادرت ، ومنهم عدد 4 سفن حاويات ، و 8 سفن بضائع عامة ، و 5 سفن صب جاف ، و 3 سفن صب سائل يجرى تفريغهم .

كما تواجد بالمخطاف الداخلى عدد 3 سفن تفرغ 140 ألف طن فحم وحبوب ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 18 سفينة ، وقد تم دخول وخروج 10337 شاحنة عامة من وإلى الميناء ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء ، أن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ ،حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 127 ألف طن ، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 34 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1637 حاوية ، بينما بلغ الواردة عدد 1716 حاوية ، بالإضافة إلى حاوية ترانزيت .

ووجه الربان شاهين القيادات ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ ، كما وجه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان ، وشدد شاهين على ضرورة الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتى أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد  .

 

 


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