اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 10:25 م
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نتنياهو يتعهد بمزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية مع تفاقم أزمة كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 09:47 م
نتنياهو يتعهد بمزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية مع تفاقم أزمة كورونا نتنياهو
رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، عن حزمة جديدة للرعاية الاجتماعية للإسرائيليين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب أزمة وباء كورونا وقال إن تلك الإجراءات ستقدم شبكة أمان اقتصادية لعام مقبل.
 
ودفع تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا الحكومة لإغلاق بعض الأعمال مجددا هذا الأسبوع مما قوض آمال التعافي من نسبة بطالة قياسية بلغت 21 بالمئة وأثارت الغضب من بطء دفع مساعدات بقيمة 29 مليار دولار كانت الدولة قد تعهدت بها.
 
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن الدولة ستعتبر من فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة مستحقين للرعاية الاجتماعية حتى منتصف 2021 ، وتوفر تدريبا "للمهن في زمن كورونا" وتسرع وتيرة تقديم المنح للشركات والأعمال المتعثرة.

اسرائيل

بنيامين نتياهو

كورونا

الرعاية

ازمة كورونا

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