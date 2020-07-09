اليوم السابع
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نائبة محافظ اسوان: التبرع بالبلازما واجب وطنى يجب تلبيته لإنقاذ حياة المرضى

الخميس، 09 يوليه 2020 09:00 ص
نائبة محافظ اسوان: التبرع بالبلازما واجب وطنى يجب تلبيته لإنقاذ حياة المرضى بلازما
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أكدت الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، أن التبرع بالبلازما يعد واجب وطنى يجب تلبيته للمساهمة فى إنقاذ حياة أهلنا من المرضى والمصابين ومواجهة جائحة الكورونا الخطيرة والقضاء عليها فى أقرب وقت.

وأضافت نائبة محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تقدمت للتبرع بالدم للاستعانة بالبلازما الخاصة بها فى إنقاذ حياة مريض بالحجر الصحى بمحافظة أسوان.

وقالت الدكتورة غادة، إنها تناشد جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية بأهمية التبرع بالبلازما لدعم الجهود الصحية المبذولة والمساهمة فى إنجاح مبادرة وزارة الصحة لعلاج مصابى فيروس الكورونا ببلازما المتعافين.

وأشارت إلى أن أهم الشروط التى حددتها وزارة الصحة للتبرع بالبلازما هى وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود نتيجة مسحتين سلبيتين كدليل لتعافى المصاب، فضلاً عن مرور 14 يومًا للمتعافى من أخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس .

يذكر أن الدكتور غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، أصيبت بفيروس كورونا المستجد وخضعت للعزل المنزلى ثم تعافت من الإصابة تماما وتقدمت للتبرع بالبلازما، ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة بمناسبة شفاء نائبته وعودتها للعمل مرة أخرى.

 


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