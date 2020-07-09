اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 09 يوليه 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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 يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

 

 
موعد صلاه الفجر 3:16   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:36 
 
موعد صلاة المغرب 7:00
 
ميعاد صلاة العشاء 8:31 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:16 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 
 
موعد صلاة العصر 3:44 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:41 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:10 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 م 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:13 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 
 
موعد صلاة العصر 3:19 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:29 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:17 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 

مكة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:10 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 

المدينة المنورة 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:03 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:48 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:18 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:38 م 
 
 
 

الرياض 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:34 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:20 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:04 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:45 
 
موعد صلاة العشاء 8:14 م 
 
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

 

 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:40 م 
 
 
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

 

 
موعد صلاة الفجر 3:30 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م 
 
موعد صلاة العصر 4:18 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:21 
 
 
 

مواقيت الصلاة بالكويت 

 

 
توقيت صلاة الفجر 3:12 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:28 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:51 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:22 م 
 
 
 
 

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