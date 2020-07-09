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مصر للطيران: نقل 30 ألف راكب على متن 264 رحلة خلال أول أسبوع لعودة الطيران

الخميس، 09 يوليه 2020 07:36 م
مصر للطيران: نقل 30 ألف راكب على متن 264 رحلة خلال أول أسبوع لعودة الطيران مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من 30 ألف راكب علي متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلي 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتي 7 يوليو الجاري هي ( امستردام ، اثينا ، بروكسل ، بودابست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ، لندن ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، أديس أبابا ، جوبا ، تونس ، دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 70 الي 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكبا 56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة

 

وأضاف الطيار رشدي زكريا، أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو  وحتي 14 يوليو الجاري ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل ، والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها الي 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا، وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو، ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي .

 

وأوضح رئيس الشركة أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين علي الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدي 20 % من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا، حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا .

 

الجدير بالذكر أن مصرللطيران لم تغيب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب، حيث قامت شركة مصرللطيران للشحن الجوي في الفترة من 19 مارس وحتي نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت علي متنها 29 الف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية .


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