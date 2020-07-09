مصرع مسن بالشرقية أثناء مشاجرة مع جيرانه بسبب لهو الأطفال بطيارة ورق

الشرقية- فتحية الديب

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة أثناء مشاجرة بينه وبين جيرانه بدائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، بسبب لهو الأطفال بالطيارة الورق، واتهمت أسرته 2 من الجيران بالتسبب فى وفاته، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة بأبوحماد، للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية المنشية بندر أبوحماد، وأسفرت عن وفاة مسن.

وتبين من التحريات التى قام الرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبوحماد، عن نشوب مشادة كلامية، بين أفراد أسرة المتوفى وجيرانهم بسبب لهو الأطفال بسبب الطيارة الورق، وتطورت المشادة إلى مشاجرة توفى على أثرها.

وتبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية فى جثة المتوفى وأنه توفى نتيجة أزمة قلبية، فيما تم القبض على 2 من الجيران على خلفية الواقعة، وبناء على إتهام أسرة المتوفى، وتم إحالتهما للنيابة العامة بأبوحماد.