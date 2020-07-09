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الخميس، 09 يوليه 2020 04:05 م
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مصدران: ناقلة نفط ثانية تتجه لميناء السدر الليبى بعد إعادة فتحه

الخميس، 09 يوليه 2020 02:25 م
مصدران: ناقلة نفط ثانية تتجه لميناء السدر الليبى بعد إعادة فتحه نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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كشف مصدران بقطاع الشحن البحري وبيانات تتبع سفن اليوم الخميس، أن ناقلة النفط كريتي باستيون تتجه نحو ميناء السدر النفطي الليبي بعد إعادة فتحه في الآونة الأخيرة.

والناقلة وهي من طراز أفراماكس هي الثانية التي تتجه إلى الميناء بعد دلتا أوشن التابعة ليونيبك والتي تنتظر الإذن للتحميل.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأربعاء حالة القوة القاهرة التي كانت مفروضة على تحميلات الخام من ميناء السدر بعد إغلاق استمر ستة أشهر. لكن حراسا محليين منعوا استئناف التحميل.

 


ليبيا

ميناء السدر الليبى

ناقلة نفط

الشحن البحرى

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