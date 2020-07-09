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مصدران: تشيجيانج تفوز بأول رخصة فى القطاع الخاص بالصين لتصدير الوقود

الخميس، 09 يوليه 2020 01:07 م
مصدران: تشيجيانج تفوز بأول رخصة فى القطاع الخاص بالصين لتصدير الوقود نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدران مطلعان اليوم الخميس إن الصين منحت شركة تشيجيانج للبترول والكيماويات رخصة لتصدير منتجات النفط المكررة مما يجعلها أول شركة خاصة لتكرير النفط تحصل على مثل هذا الترخيص.

وتتيح هذه الرخصة للشركة بيع المنتجات النفطية مباشرة للسوق الدولية ومنافسة شركات التكرير التي تملكها الدولة والمساهمة في تخفيف ضغوط تخمة المعروض في السوق المحلية الصينية.

لكن أحد المصدرين قال إن الشركة لا تزال في حاجة للحصول على حصة حكومية تحدد حجم صادراتها قبل أن تبدأ في إرسال شحنات.

وفي الوقت الراهن يُسمح فقط لبضع شركات تكرير مملوكة للدولة بتصدير منتجات النفط المكررة ومنها سينوبك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وشركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) وسينوكم جروب والشركة الوطنية الصينية لوقود الطيران.

وتمارس شركات تكرير النفط المستقلة ضغوطا على الحكومة منذ وقت طويل للسماح لها بتصدير الوقود المكرر.

وقال وانغ تشاو محلل النفط في سبليم انفورميشن جروب ومقرها الصين "من المستبعد أن تحصل شركات تكرير مستقلة أخرى على تراخيص تصدير. تشيجيانج استثناء نظرا لأنها تقع في منطقة تجارة حرة لها سياسة خاصة".

وأنشأت الصين منطقة تجارة في مدينة تشوشان الساحلية في إقليم تشيجيانج في عام 2017 لتعزيز تجارة النفط والغاز.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى تشيجيانج للبترول والكيماويات للتعقيب.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية حتى الآن على طلب للتعقيب.

 


الصين

وقود

تصدير الوقود

تكرير النفط

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