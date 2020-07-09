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مصادر ليبية: قتلى وجرحى فى اشتباكات بين ميليشيات حكومة الوفاق غرب طرابلس

الخميس، 09 يوليه 2020 08:26 م
مصادر ليبية: قتلى وجرحى فى اشتباكات بين ميليشيات حكومة الوفاق غرب طرابلس الميليشيات المسلحة فى طرابلس
كتب: أحمد جمعة

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أكدت مصادر ليبية سقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في منطقة جنزور غرب طرابلس.

وقالت المصادر الليبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الاشتباكات العنيفة وقعت بين مليشيا فرسان جنزور وجماعة مسلحة تتبع حكومة الوفاق، مشيرة إلى اندلاع الاشتباكات فى حى الجعافرة بعد مقتل حامد بو جعفر الملقب بـ"الكبش" وهو شقيق قائد مليشيا جنزور من قبل مسلحين من فى المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن مليشيا جنزور تتهم مليشيا محمد فكار بحكم المواجهات المسلحة العنيفة بينهما يوم الثلاثاء الماضى، مشيرة إلى حالة من الغضب والاحتقان في أواسط المليشيات التي تطالب بالثأر.

يذكر أن "الكبش" من سكان جنزور، هو شقيق قائد مليشيا "فرسان جنزور" ويدعي "محمود عبدالحميد محمد أبوجعفر" الملقب "الشيبه" ويعتبر مقربا من متطرفي مجالس الشوري ويوفر لهم الملاذ الأمن في المدينة .

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن عناصر من مليشيا "فرسان جنزور" حاصروا "مليشيا الفكار" وتمكنوا من قتل الأخوين "محمد ومحمود الفكار" اللذين قتلا "الكبش" شقيق قائد "فرسان جنزور".


ليبيا

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الميليشيات المسلحه

مليشيا فرسان جنزور

مجالس شورى متطرفه

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