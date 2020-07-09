اليوم السابع
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مستشار وزير التنمية السابق: المحليات سبب مخالفات البناء ويجب محاسبة المسئول

الخميس، 09 يوليه 2020 12:51 ص
مستشار وزير التنمية السابق: المحليات سبب مخالفات البناء ويجب محاسبة المسئول مخالفات البناء
كتب رامى محيى الدين

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قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية السابق، المخالفون بنوا وهم يعلمون أنهم مخالفون ويدعون عدم معرفتهم، وهناك الكثير من الناس في المرات السابقة تقاعسوا عن التصالح وقالوا هوجة وهتعدى وكان لابد من وقفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "الفساد الضارب في المحليات أدى إلى كل هذه المخالفات ولابد من محاسبة من سمح بتلك المخالفات، مشيرا إلى أن أدوات إثبات المخالفات موجودة في الأدراج ولكن على الأرض الأمر مختلف، قائلا: "الدولة الآن توصل رسالة للمواطن مفادها أن لا أحد فوق المساءلة.

وتابع: "والفلاح البسيط عليه ان يدفع مبلغ الجدية وستعود إليه الأموال حال زيادتها عن مبلغ التصالح والدولة لا تعمل على مضايقة المواطنين ولديها مشاريع ضخمة جدا في الإسكان في كل مكان.

ومن جانبه، قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، فوجئنا بقرار رئيس الوزراء بجدية التصالح من أين يأتي المواطنون في ريف مصر بمبلغ 40 ألف جنيه يدفعها كمقدم تصالح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: يجب إعطاء مهلة للمواطنين لتدفع قيمة التصالح، قائلا إن التصالح على برج يختلف كليا عن التصالح على منزل ريفى إذا كان مبلغ التصالح على المنزل لا يتعدى 5 آلاف جنيه، من أين يأتي بـ40 ألف جنيه.


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المحليات

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