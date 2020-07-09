اليوم السابع
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مسؤول: وزراء خارجية دول الخمس عيون أجروا مناقشات بشأن هونج كونج

الخميس، 09 يوليه 2020 04:53 ص
مسؤول: وزراء خارجية دول الخمس عيون أجروا مناقشات بشأن هونج كونج مظاهرات هونج كونج - أرشيفية
رويترز

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أبلغ مسؤول كندي رويترز أن وزراء خارجية من الدول الخمس التي تتبادل معلومات المخابرات بحثوا الوضع في هونج كونج خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء.

وأحجم المسؤول عن الخوض في التفاصيل. وتضم مجموعة الخمس عيون كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي تحرك منفصل كتب وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين على تويتر أمس الأربعاء أنه بحث مع نظرائه من البلدان الأخرى قضايا عديدة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

وفرضت الصين الأسبوع الماضي تشريعا جديدا يتعلق بالأمن الوطني على هونج كونج على الرغم من احتجاجات سكان الجزيرة والدول الغربية، لتضع أكثر المدن الصينية تحررا والتي تعد مركزا ماليا رئيسيا على مسار حكم أكثر استبدادا.

ومنذ ذلك الحين، علقت كندا اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونج كونج وقالت إنها قد تشجع الهجرة من المستعمرة البريطانية السابقة.

 

 

 


هونج كونج

العيون الخمس

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بريطانيا

أستراليا

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