محافظ كفرالشيخ يوجه بإستمرار حملات التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق

كفر الشيخ محمد سليمان

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وبناءاً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بالإشراف علي أعمال حملات التفتيش على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الجزارة، والفسيخ بالمدينة، والقرى، وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري، بالإضافة إلي تكثيف الحملات على المقاهى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر منها " 4 محاضر عدم إرتداء الكمامات الواقية، 6 محاضر صحة، 3 محاضر تموين، 6 محاضر بيئة "، بالإضافة إلى إعدام 10 لتر زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي، فضلاً عن غلق وتشميع محل جزارة لحوم بلدية بقرية الورق، لعدم إتخاذه الإجراءات الصحية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال غلق المحال المخالفة بالمدينة، حيث تم غلق مطعمين، ومحالين بالمدينة، وذلك لمدة 48 ساعة، لعدم التزامهم بتطبيق القانون، ومخالفتهم لقرار الغلق اليومي، مع توقيع إقرار كتابي من أصحاب تلك المحلات بعدم تكرار هذه المخالفة، وفي حالة التكرار سيتم غلق المحلات لمدة شهر، ثم يتم اتخاذ إجراء أكثر شدة بإلغاء النشاط نهائياً، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرافق، وقسم الإزالات والإشغالات.

كما قام المهندس استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالإشراف علي أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لتحقيق الأمن الغدائي وضبط الأسواق، وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 25 كجم لحوم قطع، و 17.5 كجم لحوم مفرومة، و 12.5 كجم كبدة مجمدة، بإجمالى مضبوطات 55 كجم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك بإحدى سيارات نقل وتداول السلع الغذائية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.