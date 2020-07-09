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محافظ الوادى الجديد يتسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة للمحافظة

الخميس، 09 يوليه 2020 12:12 ص
محافظ الوادى الجديد يتسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة للمحافظة محافظ الوادي الجديد يتسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة للمحافظة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أمس الأربعاء، الدكتور محمد بيومي، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحضور الدكتور محمد نجيب، مدير مشروع التحويل الرقمي للخرائط الارضية للأراضي المصرية (الوادي الجديد) ورؤساء الشعب العلمية بالهيئة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة لإعداد قاعدة بيانات جغرافية رقمية وأطلس للخرائط الخاصة بحصر الثروات الطبيعية.

 

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، أنه تسلم قاعدة البيانات الرقمية الحديثة والتي يمكن من خلالها وضع الخطط العامة لمشروعات التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها علي أرض المحافظة. وتحديد المخاطر المؤثرة عليها والتعامل معها.

 

وأضاف الزملوط، أنه جرى الاتفاق على إرسال وفد من الهيئة لدراسة إقامة مزرعة نموذجية بأحدث الوسائل التكنولوجية لتكون نموذج استرشادي للمستثمرين.


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