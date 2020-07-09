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محافظ الغربية: إزالة 65 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 24 ساعة

الخميس، 09 يوليه 2020 09:19 م
محافظ الغربية: إزالة 65 حالة تعد على أملاك الدولة خلال 24 ساعة جانب من إزالة التعديات
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

 

وكشف محافظ الغربية، فى بيان له، أنه تم تنفيذ 65 قرار إزالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمراكز ومدن المحافظة شملت 56 قرارا لتعديات علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 3 آلاف و185 مترا بمركز كفر الزيات وتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات على أراض زراعية على مساحة 16 قيراطا و15 سهما بمركز المحلة الكبرى، و4 قرارات لمخالفات بناء على مساحة 805 مترا بمركز قطور وسمنود.

 

ووجه الدكتور رحمي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي المتعدين بكافة المراكز والمدن والأحياء ومنع المخالفين من استغلال ازمة فيروس كورونا الحالية واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.

 

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اخبار عاجله

الموجه 16 لإزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

أملاك الدولة

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