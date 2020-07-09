اليوم السابع
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محافظة جنوب سيناء تتسلم التصميمات النهائية لمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

الخميس، 09 يوليه 2020 12:52 ص
محافظة جنوب سيناء تتسلم التصميمات النهائية لمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بالديوان العام بمدينة طور سيناء، فريق العمل الاستشارى المكلف بإنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد على الطريق الأوسط حيث تم عرض التصميمات الهندسية بشكل نهائى وفقا لمتطلبات المدينة، وتم تسليم المحافظة كافة التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المقدمة وأكد على ضرورة الانتهاء منها فى الموعد المحدد.

جاء ذلك فى حضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ .

وعلى جانب آخر، وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المهندس عبد الرحمن فريد مدير الموارد المائية بالمحافظة بدراسة حفر مياه بقرية أبو جعدة بمدينة رأس سدر لخدمة أهالى القرية والتجمعات المحيطة بها.

 كما أمر بإنشاء محول كهرباء لتقوية الأحمال بالمنطقة الخلفية بتجمع ابور رزق بقرية أبو صويرة لخدمة الأهالى وتلبية لمطالبهم.

وأعطى المحافظ توجيهاته للمحاسب على حمادة رئيس المدينة بتشكيل لجنة للدراسة من أجل تنفيذ هذه التوجيهات فى أقرب وقت، جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من مشايخ وعواقل مدينة رأس سدر فى حضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة.

واستقبل محافظ جنوب سيناء المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء شركة المقاولون العرب وذلك بمكتبه بالديوان العام بمدينة طور سيناء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة واحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء والمهندس اشرف غنيم مدير فرع سيناء والمهندس حسام زكريا مدير المشروعات لمناقشة معدلات تنفيذ جميع المشروعات التى تنفذها الشركة بمدينة طور سيناء.

 

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مدينة شرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء

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