مجلس مدينة الغردقة: إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق حى جنوب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة الغردقة، عن شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ومخالفات البناء، بنطاق حى جنوب الغردقة، تنفيذا لتعليمات القيادة السياحية بفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وأعلن مجلس مدينة الغردقة فى بيان له أن ترأس اللواء هشام الطويل، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، بحضور نشأت جوده سكرتير المدينه نائبا عن اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة وسكرتير حى جنوب ومهندسين وفنين حى جنوب بحملة لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وتم تنفيذ قرارات لإزالة التعديات بحى جنوب بمساحة 7800 م تعدى على أملاك الدولة بمنطقة مجاويش بحى جنوب الغردقة.

وأكد مجلس مدينة الغردقة فى بيان له أن تم ازالة عدة مخالفات عبارة عن اسوار وحمامات سباحة ومبانى بدون ترخيص ومخالفةً وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من قسم شرطة المرافق وقسم شرطة أول والحماية المدنية والإسعاف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت إجمالى قرارات التعديات التى تمت ازالتها اليوم 29 قرار وجارى استكمال الحملات الازالة بنطاق مدينة الغردقة، حيث اكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك ، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون ، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة مبانى مخالفة.