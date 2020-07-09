اليوم السابع
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الخميس، 09 يوليه 2020 09:50 ص
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ما هو الزيت الجاف وما فوائدة لصحه البشرة؟

الخميس، 09 يوليه 2020 06:00 ص
ما هو الزيت الجاف وما فوائدة لصحه البشرة؟ العناية بالبشرة
كتبت هند عادل

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الزيت الجاف هو مصطلح يطلقه الخبراء على وصف طريقة عمل الزيت عندما يتلامس مع البشرة، يمكن الإشارة إلى أي زيت تمتصه البشره بسرعة بأنه زيت جاف من ناحية أخرى ، تسمى الزيوت التي تترك بقايا على البشره بالزيوت الرطبة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تصنع معظم الزيوت الجافة من الخضروات أو الأعشاب أو البذور التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة ، مثل حمض اللينوليك، يتم استخدامها عادةً كمرطبات خفيفة الوزن للشعر أو البشرة او الأظافر،  تشمل بعض أنواع الزيوت الجافة الشائعة ما يلي:

زيت الأفوكادو، زيت السمسم، زيت عباد الشمس، زيت بذور العنب، زيت بذور ثمر الورد.

ما هي فوائد استخدام الزيت الجاف؟

تقدم الزيوت الجافة نفس فوائد الترطيب مثل الزيوت الرطبة ، دون ترك بقايا لزجة على البشرة أو الشعر،  يفضل الكثير من الناس الزيوت الجافة لأن البشرة تمتصها في غضون ثوان من الاستخدام.

فوائد الزيت الجاف ما يلي:
 

يرطب البشرة: تحتوي معظم الزيوت الجافة ، مثل عباد الشمس على حمض اللينوليك قد يحافظ هذا الأحماض الدهنية على ترطيب البشرة من خلال مساعدتها في الحفاظ على حاجز نفاذية المياه.

يزيد من إنتاج الكولاجين: زيت الأفوكادو يزيد من إنتاج الكولاجين  ويقلل الالتهاب.

يحسن البشرة الجافة أو المتشققة: استخدام زيت الأفوكادو طريقة ممتازة لترطيب البشرة الجافة أو التالفة أو المتشققة.

يساعد على محاربة علامات الشيخوخة: العدد الكبير من مضادات الأكسدة في زيت السمسم قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي للجلد ويحمى البشرة من الشيخوخة المبكرة.

يقلل من أضرار أشعة الشمس: يحتوي زيت ثمر الورد على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي قد تحمي البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية.

تعزيز إصلاح حاجز الجلد: حمض اللينوليك في زيت عباد الشمس قد يساعد في إصلاح حاجز الجلد والحفاظ على سلامة الجلد.

علاج الأكزيما:  قد تساعد خصائص الترطيب للزيوت الجافة على التحكم في الجلد الجاف والمسبب للحكة الناجم عن الأكزيما.


الزيوت الطبيعية

الزيت الجاف

ترطيب البشره

جفاف البشره

فوائد الزيت

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