ما هو الزيت الجاف وما فوائدة لصحه البشرة؟

كتبت هند عادل

الزيت الجاف هو مصطلح يطلقه الخبراء على وصف طريقة عمل الزيت عندما يتلامس مع البشرة، يمكن الإشارة إلى أي زيت تمتصه البشره بسرعة بأنه زيت جاف من ناحية أخرى ، تسمى الزيوت التي تترك بقايا على البشره بالزيوت الرطبة.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تصنع معظم الزيوت الجافة من الخضروات أو الأعشاب أو البذور التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة ، مثل حمض اللينوليك، يتم استخدامها عادةً كمرطبات خفيفة الوزن للشعر أو البشرة او الأظافر، تشمل بعض أنواع الزيوت الجافة الشائعة ما يلي:

زيت الأفوكادو، زيت السمسم، زيت عباد الشمس، زيت بذور العنب، زيت بذور ثمر الورد.

ما هي فوائد استخدام الزيت الجاف؟



تقدم الزيوت الجافة نفس فوائد الترطيب مثل الزيوت الرطبة ، دون ترك بقايا لزجة على البشرة أو الشعر، يفضل الكثير من الناس الزيوت الجافة لأن البشرة تمتصها في غضون ثوان من الاستخدام.

فوائد الزيت الجاف ما يلي:



يرطب البشرة: تحتوي معظم الزيوت الجافة ، مثل عباد الشمس على حمض اللينوليك قد يحافظ هذا الأحماض الدهنية على ترطيب البشرة من خلال مساعدتها في الحفاظ على حاجز نفاذية المياه.

يزيد من إنتاج الكولاجين: زيت الأفوكادو يزيد من إنتاج الكولاجين ويقلل الالتهاب.

يحسن البشرة الجافة أو المتشققة: استخدام زيت الأفوكادو طريقة ممتازة لترطيب البشرة الجافة أو التالفة أو المتشققة.

يساعد على محاربة علامات الشيخوخة: العدد الكبير من مضادات الأكسدة في زيت السمسم قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي للجلد ويحمى البشرة من الشيخوخة المبكرة.

يقلل من أضرار أشعة الشمس: يحتوي زيت ثمر الورد على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي قد تحمي البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية.

تعزيز إصلاح حاجز الجلد: حمض اللينوليك في زيت عباد الشمس قد يساعد في إصلاح حاجز الجلد والحفاظ على سلامة الجلد.

علاج الأكزيما: قد تساعد خصائص الترطيب للزيوت الجافة على التحكم في الجلد الجاف والمسبب للحكة الناجم عن الأكزيما.