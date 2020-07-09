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ليبيا تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 07:00 ص
ليبيا تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم 86 إصابة جديدة ضمن 1205 عينات جرى فحصها مخبريا.
وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع 33 حالة جديدة و53 حالة لمخالطين، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، إلى جانب تسجيل البلاد وفاة جديدة بالفيروس، وذلك حسب بيان المركز
الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.
وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 1268 حالة بينها 926 حالة نشطة و306 متعافين و36 وفاة.


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كورونا فى ليبيا

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