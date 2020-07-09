لماذا الأطفال أقل عرضة لكورونا؟ أطباء يجيبون عن السؤال

كتبت إيناس البنا

كشف أطباء في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن الأمريكية (UTHealth)، أن الاختلافات في فسيولوجيا الرئة والوظيفة المناعية لدى الأطفال، يمكن أن تكون هي سبب تجنيبهم المرض الشديد المرتبط بـ COVID-19 أكثر من البالغين .

وفقًا للورقة البحثية التى نشرت مؤخرًا في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء - علم وظائف الأعضاء الرئوية والخلوية، كان حوالي 1.7 ٪ فقط من 149،082 حالة أولى في الولايات المتحدة من الرضع والأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.



دور الرئة والاستجابة المناعية فى الأطفال ودروها فى الحماية من كورونا

ولاحظ المؤلفون أن الأطفال دون سن 18 يشكلون 22 ٪ من سكان الولايات المتحدة، وتم تحديد 3 حالات وفاة فقط للأطفال من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اعتبارًا من أبريل 2020.



وظائف الرئة والاستجابة المناعية فى الأطفال وجد الباحثون، أن إنزيمات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ، تسمى ACE2 ، هي الأبواب التي تسمح لفيروس كورونا بدخول خلايا الجسم، أقل في الرئتين الأطفال من البالغين.

كما لاحظ المؤلفون أن الجهاز المناعي لدى الأطفال يستجيب للفيروسات بشكل مختلف عن البالغين ، مما يترك فرصة أقل للمرض الشديد في مرضى الأطفال، وهناك العديد من الآليات المختلفة وراء الاختلافات ، بما في ذلك الاحتفاظ بالخلايا التائية عند الأطفال ، والتي تكون قادرة على محاربة الالتهاب أو الحد منه.

حيث تحتوي أنسجة الرئة لدى الأطفال بشكل طبيعي على تركيز أعلى من خلايا T التائية المنظمة، ومن المعروف أن المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من الخلايا التائية لديهم عامل مثبط، وهو مضاد سيتوكين مضاد للالتهابات.

وتم تحقيق نتائج الورقة من خلال التعاون في مجموعة متعددة التخصصات تتكون من أطباء الأطفال والعلماء الكبار والعلماء في جراحة الأطفال ، والرعاية الحرجة للكبار ، وطب حديثي الولادة ، والبيولوجيا الجزيئية.

قال الدكتور بيندو أكانتي ، أستاذ مشارك في طب الرعاية الحرجة بكلية الطب ماكجفرن ، "نحن كأطباء ، واجهنا تحديًا بشأن مسألة كيفية معالجة COVID-19 ونتعلم في الوقت الحقيقي".

وأضاف : "كنت أعلم أنه لاكتشاف أفضل طريقة لعلاج البالغين ، كنا بحاجة إلى تكوين فريق معًا للوصول إلى السبب وراء تجنيب الأطفال من المرض الشديد المرتبط بالفيروس.

ونتيجة لهذا التعاون ، بدأ الفريق دراسة جديدة باستخدام عينات الدم من المرضى في مراحل مختلفة من COVID-19 لمواصلة فهم كيفية علاج الفيروس والتفاوتات في تطور المرض بين الأطفال والبالغين.