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لحظة خروجه من المسجد.. شاب يقتل جاره طعنا بالسكين فى المنيا

الخميس، 09 يوليه 2020 09:39 م
لحظة خروجه من المسجد.. شاب يقتل جاره طعنا بالسكين فى المنيا جريمة قتل-ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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قتل شاب جاره بإحدى قرى ديرمواس طعنا بالسكين، عقب خروجه من المسجد، حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز ديرمواس.

انتقل اللواء رأفت الحلوانى مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب والرائد أحمد الصفتى رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ.

وأفادت المعاينة الأولية بوقوع حادث القتل بإحدى القري، حينما أقدم شاب يدعى "م.ط" 32 عاما، وأن المتهم مريض نفسى حاصل على دبلوم تجارة بقتل جاره الموظف بالمعاش يدعى "م.ع" 64 عاما، حيث كان يصلى الفجر معه بمسجد القرية، وحينما انتهى من صلاته سار بجانب المجنى عليه وفاجأه بطعنة نافذة بالبطن مستخدما سكين كانت بحوزته، فأودت بحياته عقب ساعات من وصوله مستشفى ديرمواس العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وألقى القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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