وقال سوناك في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، اليوم الخميس، إنه سيتم تفعيل تلك الخطة في أغسطس المقبل في الفترة من الإثنين وحتى الأربعاء كل أسبوع، وهو ما يشير إلى أن كل شخص قد يحصل على خصم يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية.

وأوضح أنه من الممكن استخدام هذا الخصم لعدد غير محدود من المرات على مدار الشهر، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الضيافة والسياحة ستنخفض إلى 5%، وسيتم تفعيل هذه التخفيضات حتى 12 يناير 2021.

وأضاف أن المملكة المتحدة تواجه "حالة فريدة" بسبب "كوفيد-19"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى أن نكون مبدعين".

ولفت إلى أن الخطة تهدف إلى "إعادة العملاء إلى المطاعم والمقاهي" وحماية "1.8 مليون شخص يعملون فيها".

وأعيد فتح المقاهي والمطاعم يوم السبت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق، مع تطبيق تدابير السلامة.



