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كيلى كرافت لـ"العربية": روسيا والصين تسيسان المساعدات الإنسانية فى سوريا

الخميس، 09 يوليه 2020 07:59 م
كيلى كرافت لـ"العربية": روسيا والصين تسيسان المساعدات الإنسانية فى سوريا السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، كيلى كرافت
كتب رامى محيى الدين

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قالت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، كيلى كرافت فى لقاء لها مع قناة العربية: التصويت في مجلس الأمن رسالة للشعب السورى، روسيا والصين تسيسان المساعدات الإنسانية في سوريا، أبلغنا مجلس الأمن بوضع النازحين في إدلب، الوضع الإنساني في سوريا مقلق للغاية.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء، إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير ندد أيضا بهجمات لإرهابيين.

وأضاف المحققون إن "القصف العشوائي" من جانب القوات الموالية للحكومة، قبل وقف لإطلاق النار في مارس توسطت فيه تركيا، أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضا هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متشددة تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو".

وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقلين.


إدلب

روسيا

الصين

سوريا

كيلى كرافت

المساعدات الانسانية لسوريا

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