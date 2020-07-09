كيف تستخدم كارت المرتب بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات 3 شهور

كتب - أحمد يعقوب

مع تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2020 - 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام.. يقدم التقرير التالى إزاى تستخدم كارت المرتب صح؟

- صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

- صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.

- بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين فى 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

- سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

- كارت المرتبات يصدر عن البنوك فى شكل "بطاقات الخصم" أو "البطاقات المدفوعة مقدما" ويتم ربطها بحساب مصرفى للموظف.

- تعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها.

- "البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تصدر عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات.

- تودع وتضخ جهات العمل الرواتب فى حسابات الموظفين كل شهر فى توقيت محدد وبالتالى يستخدم صاحب الكارت، البطاقة البنكية الخاصة به فى عمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى أو فروع البنوك، أو الشراء عن طريق الكارت من أماكن تقبل استخدام كروت الدفع.

- فائض رصيد الراتب يستخدم فى إجراء عمليات الشراء للسلع والخدمات من السوبر ماركت أو الصيدليات أو أية جهات لديها نقاط البيع – وهى ماكينات خاصة تستخدم فى تلقى كارت البنك للدفع عن طريقها – وبالتالى لا داعى لسحب كامل المبالغ التى فى رصيد الموظف بشكل كامل.

- يمكن استخدام كارت الراتب فى سداد قيمة فواتير المرافق – المياه والتليفون الأرضى والمحمول والكهرباء والدفع مقابل كروت شحن المحمول – عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM أو منافذ "فورى" فى مختلف المناطق الحيوية.

- تستخدم بطاقات البنوك فى عمليات الشراء للسلع والخدمات خارج مصر وأيضًا فى عمليات السحب النقدى مع ضرورة إخطار البنك المصدر للبطاقة قبل السفر لضمان سلامة الإجراءات والعمليات المصرفية.

- يحافظ البنك على الرصيد المتبقى لكارت المرتب فى حال عدم استخدام المبالغ المودعة به سواء فى السحب النقدى أو الشراء للمنتجات.