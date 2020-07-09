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كوريا الجنوبية: أمريكا تؤكد أهمية الحوار مع الشمال رغم التوتر

الخميس، 09 يوليه 2020 08:51 ص
كوريا الجنوبية: أمريكا تؤكد أهمية الحوار مع الشمال رغم التوتر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
رويترز

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قالت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أكدت أهمية استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية رغم قول الشمال إنه لا يعتزم العودة إلى طاولة المفاوضات.

ونفى نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجن، الذي أنهى ثلاثة أيام من المحادثات في سول، تكهنات في وقت سابق بأنه يسعى للقاء مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارته، لكنه قال إن واشنطن مستعدة للمحادثات.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في بيان "أكد بيجن أهمية استئناف الحوار مع كوريا الشمالية".

والتقى بيجن، المسؤول الأمريكي عن ملف كوريا الشمالية، بمستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية سوه هون.

ومن المقرر أن يصل بيجن إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتحاول كوريا الجنوبية تعزيز جهود السلام ولعب سوه دورا رئيسيا في ترتيب قمتين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه مستعد لعقد اجتماع آخر مع كيم ويعتقد أنه قد يكون مفيدا.

لكن كوريا الشمالية، التي يبدو أنها محبطة من غياب أي مؤشر على تخفيف العقوبات المفروضة عليها، قالت في الأسابيع الأخيرة إنها لا تنوي الجلوس مرة أخرى مع الولايات المتحدة.

 


كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

ترامب

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