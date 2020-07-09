كندا تتوقع عجزاً تاريخياً بقيمة 254 مليار دولار بسبب فيروس كورونا

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قالت الحكومة الكندية إنها تتوقع عجزاً تاريخياً بقيمة 343 مليار دولار كندي (254 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2020/2021، منوهة بأن ذلك ناتج عن خططها الاقتصادية والتحفيزية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة الكندية أنفقت منذ شهر مارس الماضي أكثر من 231 مليار دولار كندي (171 مليار دولار أمريكي) على إجراءات الصحة والأمن إلى جانب المساعدات المباشرة المقدمة للأعمال التجارية والمواطنين.

يُشار إلى أن قيمة العجز المتوقع الذي أعلنت عنه الحكومة الكندية، يمثل ارتفاعاً كبيراً عما تنبأت به مسبقاً قبل وباء كورونا وكان يمثل 28.1 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أمريكي).