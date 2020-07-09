قاضية أمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن أب وابنه تتهمهما اليابان بتهريب كارلوس غصن

رويترز

رفضت قاضية أمريكية، اليوم، الخميس، الإفراج الفورى بكفالة عن أب وابنه، من ولاية ماساتشوستس، يحاولان تجنب تسليمهما إلى اليابان بعد اتهامهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن على الهرب من البلاد خلال انتظاره المحاكمة بشأن مخالفات مالية.

وقالت القاضية، انديرا تالواني، بمدينة بوسطن إنه يتعين على مايكل تايلور وابنه بيتر المحتجزين منذ 20 مايو،أن يظهرا أنهما يستحقان الحرية.

وقال المتهمان، إن هناك ما يبرر الإفراج عنهما بكفالة لأنه يمكن أن يُصابا بمرض كوفيد-19 في المركز الإصلاحي بضواحي نورفولك كاونتي، حيث ثبتت إصابة 36 محتجزا وعاملا هناك بالمرض.

كما أن مايكل تايلور، وهو جندى سابق بالقوات الخاصة الأمريكية، يعانى من فقد جزء من رئته، ولم يرد محامو مايكل وبيتر تايلور على الفور على طلبات للتعقيب.

وهرب غصن من اليابان في أواخر ديسمر، إلى بيروت، حيث قضى طفولته، وذلك مرورا باسطنبول، وكان الرجل قيد الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وقد نقل في صندوق كبير إلى طائرة خاصة كانت في انتظاره، ولا توجد معاهدة تسليم مطلوبين بين لبنان واليابان.