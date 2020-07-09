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قابيل الشرقية يمثل جريمة قتل شقيقه الأصغر ودفن جثته بالمنزل أمام النيابة

الخميس، 09 يوليه 2020 09:06 ص
قابيل الشرقية يمثل جريمة قتل شقيقه الأصغر ودفن جثته بالمنزل أمام النيابة حبس -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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  إصطحبت  نيابة مركز الزقازيق العامة، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية،المتهم، بقتل شقيقه ودفن جثته داخل منزله بقرية "بني شبل" بسبب خلافات دائمة بينهما، إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصورية وتمثيل المتهم لطريقة ارتكابه الجريمة.

وكان اللواء عاطف مهران  مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد.ع.ال" صيدلي، مقيم بقرية "بني شبل" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، باختفاء شقيقه "إسماعيل" 33 سنة ويعمل نقاش، لمدة 10 أيام، بالانتقال وسؤال شقيقهما الثالث، ويُدعى "أحمد" 36 سنة، أفاد بأن شقيقه المتغيب سافر منذ فترة، وهو ما نفاه صاحب البلاغ،وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتله لشقيقه بعدة طعنات بدعوى تشاجرهم الدائم، وأنه تخلص من الجثة بدفنها في حفرة داخل إحدى شقق المنزل، تحت الإنشاء، خشية افتضاح أمره.

 

توجهت قوة من مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولى، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب محمد مصطفى، إلى القرية، وأرشد المتهم عن مكان الجثة، حيث قام بدفنها بمنزل لهما  تحت الإنشاء، وتبين أن الجثة فى حالة تعفن، وأنه قام بطعن شقيقه بالسكين، طعنة نافذة، وتخلص منه داخل حفرة أعدها لهذا الغرض، وبالعرض على النيابة طلبت التشريح، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

 

وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أن المتهم لا يعمل وغير متزوج، وأنه لم يكمل دراسته الجامعية بكلية الشريعة والقانون، وغير مقيد  بمديرية أوقاف الشرقية، خطيب وأمام، ولكنه من وقت للأخر كان يصلى بالأهالى بأحد المساجد بالقرية.

 

 

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

قرية بنى شبل

قاتل شقيقه

مركز شرطة الزقازيق

نيابة الزقازيق

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