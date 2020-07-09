"فيس بوك" يحذف 100 حساب لـ روجر ستون مستشار ترامب السابق بسبب "اليمين المتطرف"

كتبت: نهال أبو السعود

أزال فيس بوك أكثر من 100 حساب مرتبط بروجر ستون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، بعد أن تم ربطها بشخصيات مزيفة ومجموعة يمينية متطرفة تم حظرها من الموقع في عام 2018، وفقا لشبكة cnbc.

وأسقطت شركة وسائل الإعلام الاجتماعية حسابات مرتبطة بالمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمجموعة اليمينية المتطرفة من على فيس بوك وإنستجرام.

عمل ستون، وهو نائب جمهوري كمستشار لترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، وقد اتهم بالتعاون مع ويكيليكس لتشويه سمعة هيلاري كلينتون في الاستعداد لتلك الانتخابات.

وفقًا لشبكة CNN أنفقت شبكة حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 300 ألف دولار على الإعلانات للترويج للمشاركات، كما نشرت بعض الصفحات عن المواد التي كشفتها ويكيليكس في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية 2016 بينما نشرت صفحات أخرى عن ستون أو السياسة الإقليمية.

قال ناثانيل جليشر رئيس السياسات الأمنية في فيس بوك إن العديد من الحسابات علق على مشاركات الآخرين في الشبكة لجعلها تبدو أكثر شهرة ما هي عليه، على حد وصفه.

وكتب جليشر في مدونة "بدأنا أولاً بالنظر في هذه الشبكة كجزء من تحقيقنا في محاولات Proud Boys التابعة لليمين المتطرف للعودة إلى "فيس بوك" بعد أن قمنا بحظرهم من المنصة"، وأضاف أن التحقيقات ربطت بين هذه الشبكة وروجر ستون.

حضر أعضاء المجموعة جلسات المحكمة الأخيرة التي عقدها ستون حيث أدين بالكذب على الكونجرس وعملوا كمجموعة دعم له ولعائلته خلال العامين الماضيين.

خلال إجراءات محاكمته في العام الماضي مُنع ستون من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأمر قضائي بعد أن نشر تعليقات تحريضية حول القضية، ومن المقرر أن يسلم ستون نفسه في سجن فيدرالي في جورجيا الأسبوع المقبل لتنفيذ حكم بالسجن 40 شهرًا بعد إدانته بتهمة سبع تهم العام الماضي.