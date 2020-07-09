فودافون وبي.تي تحتاجان 5 أعوام على الأقل لإزالة معدات هواوى

قالت شركتا فودافون وبي.تي إنهما في حاجة لما لا يقل عن خمسة أعوام لإزالة المعدات التي صنعتها هواوي الصينية من شبكتيهما في بريطانيا وذكرت فودافون أن تكلفة فعل ذلك ستكون في نطاق يقل عن عشرة مليارات جنيه استرليني.

وقال أندريا دونا رئيس شبكات فودافون في بريطانيا للجنة من المشرعين إن الشركة تحتاج "لنطاق زمني معقول" يصل إلى عدة أعوام لتطبيق المزيد من القيود على هواوي، مع حد أدنى لخطة انتقالية قدره خمسة أعوام.

وقال هوارد واتسون مدير عمليات التكنولوجيا في بي.تي إن الشركة تختبر بالفعل تحويل بعض مواقع الشبكات من هواوي إلى شركات أخرى.

ومنحت بريطانيا في يناير لهواوي دورا محدودا في شبكاتها المستقبلية من الجيل الخامس للاتصالات، لكن بعض الوزراء قالوا منذ ذلك الحين إن فرض عقوبات أمريكية قد يكون له أثر كبير على قدرتها على توفير قطع مهمة لمعدات الشبكة على نحو آمن.

ونتيجة لذلك تراجع بريطانيا مجددا الدور الذي ينبغي لهواوي أن تلعبه في شبكات اتصالاتها.

وقالت هواوي أمام نفس اللجنة إنه من المبكر جدا تقييم تأثير العقوبات على عملياتها مضيفة أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات متسرعة.