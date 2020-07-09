غلق 12 منشأة وإعدام طن ونصف أغذية فاسدة فى حملة صحية بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة لإدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، من إعدام طن ونصف أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإغلاق 12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات ووجود تراخيص.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملة على المطاعم والمنافذ الغذائية المختلفة بمدينة أسوان، وتمكنت الحملة من تحرير 25 محضراً متنوعاً، وإعدام نحو 1450 كيلو من الأغذية المتنوعة الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك إعدام 940 لتر مشروبات غازية وعصائر.

وتابع مدير الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة شملت إغلاق 12 منشأة لعدم استيفاءهم الاشتراطات وعدم وجود تراخيص، كما تم ضبط 1200 كيلو أرز غير مطابق للمواصفات، و1800 كيلو كبده مجمدة، و3450 كيلو فراخ مجمدة 650 كيلو لحمة مفرومة، و1400 لتر مشروبات غازية، و140 لتر خل.

وأشار الدكتور أبو المجد، إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص مديرية الشئون الصحية تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، على سلامة وصحة المواطنين من خلال مراقبة الأغذية الموجودة فى منافذ البيع والمطاعم بالأسواق والشوارع داخل محافظة أسوان.



























