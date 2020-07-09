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غرق بائع خلال السباحة بنهر النيل فى الحوامدية

الخميس، 09 يوليه 2020 06:45 م
غرق بائع خلال السباحة بنهر النيل فى الحوامدية غرق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى بائع مصرعه غرقا أثناء السباحة بنهر النيل بالحوامدية، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بمنطقة الحوامدية.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "ب.إ" بائع، لقى مصرعه غرقا أثناء السباحة، بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، لانتشال جثته، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

 

بعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

 

الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 


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