غرفة الطباعة والتغليف: مد فترة استقبال بيانات المطابع المتضررة حتي 15 يوليو

كتب إسلام سعيد

أخطرت غرفة صناعة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، الشركات أعضاء الغرفة بمد فترة استقبال بيانات المطابع المتضررة حتي يوم الأربعاء الموافق 2020/7/15 بناء علي التكليف الرئاسي من رئيس الجمهورية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر الشركات والمطابع المتوقفة كليا أو جزئيا، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

وقالت الغرفة في منشور موجه لأعضائها، أنه على المطابع المتضررة التي توقفت بشكل جزئي أو كلي موافاة الغرفة بالبيانات التالية: اسم الشركة، العنوان المدير المسئول، المجال الصناعي الذي تعمل فيه، عدد العمال، بيان بنوع التوقف كلي أو جزئي، وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخة حني يتسني للغرفة جمع هذة البيانات وارسالها الي الجهات المختصة.