اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة الطباعة والتغليف: مد فترة استقبال بيانات المطابع المتضررة حتي 15 يوليو

الخميس، 09 يوليه 2020 09:40 ص
غرفة الطباعة والتغليف: مد فترة استقبال بيانات المطابع المتضررة حتي 15 يوليو الدكتورة هالة السعيد
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أخطرت غرفة صناعة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، الشركات أعضاء الغرفة بمد فترة استقبال بيانات المطابع المتضررة حتي يوم الأربعاء الموافق  2020/7/15 بناء علي التكليف الرئاسي من رئيس الجمهورية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر الشركات والمطابع المتوقفة كليا أو جزئيا، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).
 
 
وقالت الغرفة في منشور موجه لأعضائها، أنه على المطابع المتضررة التي توقفت بشكل جزئي أو كلي موافاة الغرفة بالبيانات التالية: اسم الشركة، العنوان المدير المسئول، المجال الصناعي الذي تعمل فيه، عدد العمال، بيان بنوع التوقف كلي أو جزئي، وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخة حني يتسني للغرفة جمع هذة البيانات وارسالها الي الجهات المختصة.

غرفة الطباعة

صناعة الطباعة والتغليف

اتحاد الصناعات

المطابع المتضررة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أوتوفيستر: الأهلى مجرد فريق عادى وكسبته 5 مرات ومباراة الـ6/1 "سقطة"

أوتوفيستر: الأهلى مجرد فريق عادى وكسبته 5 مرات ومباراة الـ6/1 "سقطة"

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35

الحكومة: تطوير 60 قرية فى أسيوط بـ729 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة

الحكومة: تطوير 60 قرية فى أسيوط بـ729 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة

رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير

رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير

محمد صلاح على بعد 3 أهداف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح على بعد 3 أهداف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة