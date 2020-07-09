اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يوليه 2020 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

70 % والأولوية لمن لا يعانون أمراضًا مزمنة..

غداً.. انتهاء التسجيل للراغبين فى أداء الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة

الخميس، 09 يوليه 2020 09:54 م
غداً.. انتهاء التسجيل للراغبين فى أداء الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة الحج فى زمن كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينتهي غداً الجمعة، التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، الذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام، بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة رابطاً إلكترونياً لمن يرغب منهم بأداء الفريضة وفق المعايير التي تم وضعها.
 
وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة؛ الذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام الاستثنائي؛ ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.
 
ودعت من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة إمكانهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي : ‏(localhaj.haj.gov.sa)
 
الذي تمت إتاحته لمدة خمسة أيام ابتداءً من الاثنين الماضي 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى غد الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020.

كورونا

فيروس

الحج

موسم

غير السعوديين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

دوائر مجلس الشيوخ الفردية فى القانون..المحافظة دائرة واحدة بعدد مقاعد محدد

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

الأوقاف: صلوا الجمعة ظهرا فى منازلكم.. والمساجد ترفع أذان النوازل

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

التموين: الانتهاء من صرف 40% لمقررات شهر يوليو حتى الآن

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

المرور يغلق شارع السودان جزئيا بسبب إصلاح كابل كهرباء لمدة 3 أيام

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

بطرس غالى: المصريون وحشونى قوى.. وبعيد عن مصر 3435 يومًا و19 ساعة و3 دقايق

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط ومكينة إجراءات المهمل والرواكد

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وتعافى 512 مصابًا

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

الوطنية للانتخابات: 27 محكمة مستعدة لاستقبال مرشحى مجلس الشيوخ السبت

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

السياحة: السائحون بدأوا عودتهم لبلادهم بعد قضاء أسبوع دون إصابة واحدة

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

فيديو.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا؟.. الصحة ترد

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

أبطال The Old Guard يكشفون لـ اليوم السابع كواليس الفيلم: نتمنى جزءا ثانيا

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

القضاء على المرتزقة من الجيوش غير النظامية.. أبرز مراحل المناورة حسم 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة