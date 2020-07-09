عالم أمريكى: الهرمونات الذكورية تساعد على اختراق فيروس كورونا أجسام الرجال

كتبت هند عادل

أكد الدكتور فاراناك فتاحى عالم أحياء الخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن السبب الأساسي لارتفاع إصابات الرجال بفيروس كورونا هو هرمون التستوستيرون، موضحا أن الهرمون الذكورى التستوستيرون نفسه يغير عدد المستقبلات على الخلايا وهو ما يجعل الهرمونات الجنسية الذكورية تزيد من خطر شدة كوفيد 19.

ووفقا لتقرير لموقع daily star البريطانية في الولايات المتحدة، تم إجراء المزيد من التقارير حول المرض، وبينما اختلفت النتائج بين الولايات فقد وجد بشكل عام أن عدد الرجال الذين ماتوا بسبب المرض يزيد بنسبة 5 ٪ عن النساء.

وأكد الدكتور جون شوارتزبيرج من جامعة كاليفورنيا في بيركلي لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل قائلا "أظهرت البيانات باستمرار أن معدل وفيات الذكور أعلى من الإناث، حيث يبدو أن الرجال لا يتعاملون مع الأمراض مثل الإناث ".

وأوضح العلماء أن فيروس كورونا يشبة الأمراض المعدية الأخرى التي لها تأثير أسوأ على الرجال من النساء، حيث أكد الخبراء أن هرمون التستوستيرون نفسه يغير عدد المستقبلات على الخلايا وهو ما يجعل الهرمونات الجنسية الذكورية تزيد من خطر شدة كوفيد 19 ".

ووفقا للتقرير أكد عالم الأحياء أن الفيروس ينشط بطريقة أو بأخرى الهرمونات التي تلعب أدوارًا في سن البلوغ وتطور الذكور، ويتفاعل هذا الشكل من هرمون التستوستيرون مع إنزيم TMPRSS2 الذي يجعل الخلايا البشرية أكثر تقبلاً للفيروس التاجي كورونا ويعتقد أنه يمكن أن يلتصق بمتحدث الفيروس التاجي ثم يوجههم داخل الخلايا.