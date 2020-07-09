طوكيو تسجل رقما قياسيا جديدا فى الإصابات اليومية بكورونا برصد 224 حالة

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إن طوكيو سجلت 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته في 17 أبريل والذي بلغ 206.

وكانت قد أشارت نماذج محاكاة بجهاز كمبيوتر فائق القدرات في اليابان إلى أن تشغيل قطارات الضواحي بنوافذ مفتوحة وتقليص عدد الركاب قد يسهم في تقليل خطر انتشار العدوى.

وفي رسالة مفتوحة نشرت يوم الاثنين حدد 239 عالما من 32 دولة الخطوط العريضة لأدلة يقولون إنها تظهر أن وجود الفيروس في الجزيئات العالقة في الجو يمكن أن يصيب من يستنشقها به.

وسلمت منظمة الصحة العالمية بأن أدلة بدأت تظهر على انتقال الفيروس عبر الهواء لكنها قالت إنها ليست قاطعة.