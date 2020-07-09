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طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وصحو بالإمارات

الخميس، 09 يوليه 2020 08:30 ص
طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية وصحو بالإمارات الطقس - أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية نشاطا للرياح بينما يكون الطقس فى الإمارات صحوا.

السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة ,وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وينبع ووادي الفرع .

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط الأمطار بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.\

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس، في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً أحياناً.
 
الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً في وقت لاحق من النهار.

 

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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