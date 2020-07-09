ضبط 53 قضية تموينية من بينها 10 أطنان قمح غير صالحة للاستخدام فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير الأمن، ورئاسة العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى، وكيل الإدارة، حملة تموينية مكبرة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة، وفق بيان اليوم الخميس، عن ضبط 53 قضية تموينية من بينها ضبط السيارة رقم محدده قيادة عماد " ح ي ع " 38 سنة ويقيم بدائرة مركز جهينة محملة بــ"10" أطنان قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط علي "ف ع م" 35 سنة صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة مركز المراغة، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط " 16" علبة سجائر.

وفى ذات السياق، تم ضبط "60" لتر كحول مجهول المصدر بدون فواتير، و"10" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا مخابز إنتاج الخبز ناقص الوزن، و" 12 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 3 " قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 3 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة لتوصيل الدعم لمستحقيه.