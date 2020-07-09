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ضبط منشآت غذائية مخالفة بالزقازيق فى حملة على المطاعم والمحلات.. صور

الخميس، 09 يوليه 2020 09:49 م
ضبط منشآت غذائية مخالفة بالزقازيق فى حملة على المطاعم والمحلات.. صور ضبط منشآت غذائية مخالفة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد رئيس مركز الزقازيق بالشرقية ، أنه وجه لجنه للتفتيش بشارع الغشام ومنشبه السادات على الكافيهات والكافتريات والمطاعم والمخابز ومصانع الحلويات .

وتضم اللجنة كلا من مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير شئون البيئة ورخص المحلات برئاسة المركز وعضو مكتب السلامة والصحة المهنية وعضو مكتب تموين المركز والمدينة وعضو مديرية الصحة.

وأسفرت عن ضبط مخالفات بها نقص شديد فى الإشتراطات الصحية والبيئيه وإهمال فى النظافه العامه وممارسه انشطه بدون ترخيص وعدم وجود الحمايه المدنيه وتمثل خطرا على المواطنين وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه من قبل اللجنه كلا فيما يخصه لتنفيذ خطة الدولة الوقائية والاحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

و ذلك فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية اليوميه على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين, وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، واستمرار الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية وإحكام الرقابة .

ضبط منشآت غذائية مخالفة (1)
 
ضبط منشآت غذائية مخالفة (2)
 
ضبط منشآت غذائية مخالفة (3)
 
ضبط منشآت غذائية مخالفة (4)
 
ضبط منشآت غذائية مخالفة (5)
 
ضبط منشآت غذائية مخالفة (6)

 


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