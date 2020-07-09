صيانة الأعمدة وتركيب إنارة بطريق الحاجر بإدفو.. صور

أسوان - صلاح المسن

كلف العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان بإنارة وصيانة الأعمدة فى مدخل الحاجر من ناحية ادفو.

كما قامت الوحدة المحلية لقري الكلح شرق فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا برش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت الحكومية والخاصة بالقرية بالمعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو وبجهود العاملين بالوحدة المحلية الكلح والمشاركة المجتمعية من شباب القرية وايضا نظافة الشارع العام بالقرية للحد من من انتشار جائحة كورونا.

كانت قد تفقدت لجنة من ديوان عام محافظة أسوان قرية الرئيسية بادفو لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى وذلك لوضع احتياجات القرية فى جميع القطاعات مثل قطاع الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الصحة والتعليم والطرق والرى والزراعة. ومعاينة وتصوير الأماكن المراد تطويرها ودراستها لبدء تنفيذ المبادرة بها و تطوير العديد من المنازل التي تحتاج لرفع كفاءة وتشطيبات كمرافق اللجنة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو والوحدة المحلية لقرى وادى الرديسية

من ناحية أخرى كانت قد بدأت أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية الأشراف بوادي الصعايدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم وتعليمات مشددة بالالتزام بالمواعيد المقررة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا ستشمل عدة قرى أخرى سيتم رفع كفاءتها وتغطية بعض احتياجاتها الأساسية وهى ستمثل نقلة نوعية لتحسين الحياة المعيشية لتلك القرى.



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