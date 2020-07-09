صور ..غلق 14 مطعما ومنشأة تجارية وسط الإسكندرية لضبط مخالفات بها

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، غلق 14 مطعما ومحل ومنشأة تجارية، وذلك خلال حملة مكبرة بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة بشأن فتح المقاهي، الكافيهات، المطاعم، والكافتيريات.

وأشار حى وسط فى بيان له، أنه تم شن حملة مسائية مكبرة، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمشاركة كافة الجهات المعنية، وإستهدفت الحملة المرور المفاجىء والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالمنشات بشارع بورسعيد؛ بالإضافة إلى متابعة التزام هذه المنشآت بالقوانين المنظمة لعملها؛ من حيث التراخيص، الاشترطات الصحية والبيئية؛ اشترطات الامن والسلامة ؛وصلاحية الاطعمة والمنتجات الغذائية التي تقدم للجمهور .

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 7 مطاعم ومحلات ؛بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، و2 منشاة بسبب عدم نقل الترخيص، و5 منشآت إدارة بدون ترخيص، كما تم تحرير عدد 7 محاضر جنح صحية وهى 4 محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية؛ 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر إعدام أغذية غير صالحة، بمعرفة مراقبة الاغذية بمديرية الشئون الصحية.

تحرير عدد 10 محاضر مخالفات أمن صناعي، لعدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ،بمعرفة مكتب الأمن الصناعي وسط، تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمعرفة إدارة تموين وسط، فيما تم ضبط عدد 13 حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر اعلانات مخالفة .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.