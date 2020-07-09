صور.. شفاء 5 شباب متطوعين بمستشفيات العزل الصحى بالأقصر من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

فى نبأ سعيد بمحافظة الأقصر، تعافى قائد و4 شباب بمبادرة تطوعية بعد إصابتهم بفيروس كورونا خلال مساعدة الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل الصحى بالأقصر، وذلك بعد إصابة أعضاء الفريق التطوعى بكورونا نتيجة مخالطة المصابين فى عمليات تنظيم ودعم الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام لدعم المصابين.

ومن جانبه يقول ياسر محمود قائد المبادرة التطوعية، إنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على إصابته بكورونا تعافى تماماً وظهرت نتيجة المسحة الأخيرة له سلبية وتقرر خروجه وسط احتفال من الفريق الطبى بمستشفى إسنا للعزل الصحى، كما تعافى 4 شباب آخرين من أعضاء الفريق التطوعى من الفيروس بينهم حالات عزل منزلى.

وأضاف ياسر محمود لـ"اليوم السابع"، أن فريقهم يدعمون الفرق الطبية بمستشفيات العزل منذ ظهور أول حالة لكورونا، وكذلك فى حملات التعقيم والتطهير والرش للمستشفيات والشوارع والمؤسسات لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس، موضحاً أن إصابات أعضاء الفريق ظهرت نتيجة مسحاتهم بالإيجابية وأصيبوا بالفيروس نظراً لاحتكاكهما المباشر ومخالطتهما للحالات الإيجابية بمستشفيات العزل بالأقصر العام والحميات خلال حملات المساعدة فى تنظيم صفوف الحالات المشتبه بها، ومنهم من نقلوا لمستشفيات العزل وآخرين فضلوا العزل المنزلى، مؤكداً أن كافة أعضاء الفريق التطوعى منذ بداية ظهور كورونا فى الاقصر وهما فى الشوارع والبيوت والمستشفيات، ولا يتأخرون على أى شخص يحتاج للمساعدة، وكذلك حصلوا على دورات مكثفة فى مديرية الصحة على كيفية التعامل مع حالات كورونا، وكانوا من الأوائل فى مساعدة فريق مستشفى الأقصر العام للعزل فى دخول الحالات، وبعد أيام أصيبوا بالفيروس نتيجة تحاليلهم الإيجابية نظراً لاحتكاكهم المباشر ومخالطتهم لحالات كثيرة إيجابية.



شفاء 5 شباب متطوعين بمستشفيات العزل الصحى بالأقصر من كورونا



شفاء 5 شباب متطوعين بمستشفيات العزل الصحى بالأقصر من كورونا



شفاء 5 شباب متطوعين بمستشفيات العزل الصحى بالأقصر من كورونا



شفاء 5 شباب متطوعين بمستشفيات العزل الصحى بالأقصر من كورونا