اليوم السابع
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صور.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى صربيا لليوم الثانى

الخميس، 09 يوليه 2020 03:00 ص
صور.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى صربيا لليوم الثانى أعداد كبيرة من المتظاهرين فى مواجهة قوات الأمن
وكالات

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لليوم الثانى على التوالى، يستمر الغضب فى العاصمة الصربية بلجراد، حيث هيمنت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، على المشهد الصربى، على خلفية خروج ألاف المواطنين فى احتجاجات كبيرة.

وجاءت الاحتجاجات بسبب الحديث عن نوايا حكومية لإغلاق العاصمة نهاية هذا الأسبوع لمنع تفشى فيروس كورونا.

وقد شهدت الاحتجاجات حالة من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين، حيث قامت قوات الأمن باعتقال عدد من المحتجين، واستخدمت قنابل الغاز لتفريقهم، فى الوقت الذى لجأ فيه المتظاهرون للعنف فى التعامل مع الشرطة.

أحد المحتجين يتحرش بقوات الأمن
أحد المحتجين يتحرش بقوات الأمن
العنف يهيمن على المشهد فى بلجراد
العنف يهيمن على المشهد فى بلجراد
انتشار أمنى مكثف فى بلجراد
انتشار أمنى مكثف فى بلجراد
جانب من المشهد فى صربيا
جانب من المشهد فى صربيا
حالة من الغضب بين مواطنى صربيا بسبب قيود كورونا
حالة من الغضب بين مواطنى صربيا بسبب قيود كورونا
حشود كبيرة من المتظاهرين
حشود كبيرة من المتظاهرين
قوات الأمن الصربية فى مواجهة المتظاهرين
قوات الأمن الصربية فى مواجهة المتظاهرين
قوات الأمن ترد على المتظاهرين بقنابل الغاز
قوات الأمن ترد على المتظاهرين بقنابل الغاز
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى بلجراد
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى بلجراد
متظاهر يرفع شمروخ
متظاهر يرفع شمروخ
متظاهر يلقى بالشماريخ تجاه قوات الأمن الصربية
متظاهر يلقى بالشماريخ تجاه قوات الأمن الصربية
محتج يقذف قوات الأمن بالحجارة
محتج يقذف قوات الأمن بالحجارة

 


صربيا

مظاهرات صربيا

كورونا

كورونا فى صربيا

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