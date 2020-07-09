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والشرطة تضبط الجناة..

صور.. أهالى قرية بالبحيرة يقيدون شابا ويعذبونه لاتهامه بسرقة مزرعة عنب

الخميس، 09 يوليه 2020 10:08 م
صور.. أهالى قرية بالبحيرة يقيدون شابا ويعذبونه لاتهامه بسرقة مزرعة عنب
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة واقعة بشعة حيث قام عدد من الاهالى بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعمود كهرباء وسط القرية لاتهامه بسرقة احدى مزارع العنب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة لعمليات التعذيب البشعه  للشاب الذى يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل عاملا باليومية.

 كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام عدد من اهالى قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى بتعذيب "محمود. س. ع. خ" 28سنة  -عامل زراعى، مقيم بالقرية وتجريده من ملابسه تماما وتوثيقه على احد اعمدة الكهرباء واستخدام اسلحة بيضاء فى عمليات تعذيبه وارهابه واكراهه على التوقيع إيصالات أمانه.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة حوش عيسى  قيام المتهمين فى الواقعة بعمليات التعذيب لاتهامهم المجنى عليه بسرقة كميات من العنب بداخل مزرعة بقرية الحسين التابعة لمركز الدلنجات يملكها "س .ع .ع" احد اهالى قرية المجنى عليه.

وقامت الاجهزة الامنية بالقاء القبض على عدد من المتورطين فى الواقعة واحالتهم لنيابة حوش عيسى لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020  جنح مركز حوش عيسى.

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